НЕ ПРОПУСТИТЕ! Таллинн совместно с Русским музеем приглашает на экскурсии

“Таллинн — город с невероятно интересной историей, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Более того, множество великих людей связано с ним, и открывать для себя переплетение их историй и судеб можно бесконечно. Приятно, что Таллинн любят и знают не только туристы — множество коренных горожан прекрасно знакомы с историей столицы Эстонии, постоянно узнают новое, посещают всевозможные музеи и выставки. И особенно приятно, что все больше детей принимает участие в городских мероприятиях”.

В этом году основные мероприятия фестиваля связаны с именами трех личностей, оставивших свой след в истории Таллинна — это оперный певец Георг Отс, 100-летие со дня рождения которого мы отметили в этом году; наш соотечественник, русский мореплаватель адмирал Иван Крузенштерн, а также полководец и святой Русской православной церкви Александр Невский, которому посвящен столичный православный кафедральный собор.