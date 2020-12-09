НЕ ПРОПУСТИТЕ! Танцы и национальные костюмы: на этих выходных в Старом Таллинне пройдут интересные мероприятия

“На этих выходных стоит достать из шкафа свой национальный костюм, чтобы показать его в Старом городе. Если у вас костюма нет, то можно будет посмотреть на костюмы других. Мероприятие проходит в рамках программы сказочного Рождества в Старом городе. Напоминаем о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В субботу и воскресенье в 12.00 на Ратушной площади соберутся участники мероприятия в национальных костюмах, которые исполнят народные танцы. 13 декабря днем от ворот улицы Виру стартует танцевальная колонна.

“Танец в сопровождении музыки продолжится на Ратушной площади, где на танцы и национальные костюмы, которые добавят Старому городу блеска, можно будет посмотреть до самого вечера. Специалисты поделятся со всеми желающими советами по подбору национальных костюмов и связанных с ними обычаев”, — сказала инициатор мероприятия Анне Вельт из Дома Хопнера.