09.12.2020, 13:00

НЕ ПРОПУСТИТЕ! Танцы и национальные костюмы: на этих выходных в Старом Таллинне пройдут интересные мероприятия

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Tallinna jõulupuu
Tallinna jõulupuuFoto: Priit Simson

12 и 13 декабря в Старом городе можно будет увидеть национальные костюмы — мероприятие проходит в рамках рождественской программы Таллинна.

“На этих выходных стоит достать из шкафа свой национальный костюм, чтобы показать его в Старом городе. Если у вас костюма нет, то можно будет посмотреть на костюмы других. Мероприятие проходит в рамках программы сказочного Рождества в Старом городе. Напоминаем о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В субботу и воскресенье в 12.00 на Ратушной площади соберутся участники мероприятия в национальных костюмах, которые исполнят народные танцы. 13 декабря днем от ворот улицы Виру стартует танцевальная колонна.

“Танец в сопровождении музыки продолжится на Ратушной площади, где на танцы и национальные костюмы, которые добавят Старому городу блеска, можно будет посмотреть до самого вечера. Специалисты поделятся со всеми желающими советами по подбору национальных костюмов и связанных с ними обычаев”, — сказала инициатор мероприятия Анне Вельт из Дома Хопнера.

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Все желающие смогут попросить оценить свой костюм специалистов магазина рукоделия, находящегося рядом с Ратушей. Мастера также дадут советы по уходу за национальными костюмами. Днем на Ратушной площади можно будет увидеть видео, посвященное национальным одеждам.

Всех участников мероприятия, как танцоров, так и зрителей просят носить маски и соблюдать дистанцию.

Мероприятие проходит при поддержке Национального Фольклорного совета и Эстонской ассоциации народного искусства и ремесел.

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