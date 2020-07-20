20.07.2020, 10:02

НЕ ПРОПУСТИТЕ! У Кадриорга день рождения: игры, экскурсии, ярмарка цветов и вечерний гала-концерт


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Kadriorg2Foto: Delfi lugeja foto

22 июля в Кадриоргском художественном музее состоятся праздничные мероприятия в честь 302-ого Дня рождения Кадриоргского дворцово-паркового ансамбля. В этом году торжества приурочены также и к двум юбилеям — в этот день отмечается двадцатилетие Кадриоргского художественного музея и реконструированного Цветочного сада. В праздничной программе традиционная программа “Игры в дворцовом саду” для детей и всей семьи, экскурсии в парке и музее, а также ярмарка цветов и вечерний гала-концерт. По случаю дня рождения в парке пройдут бесплатные мероприятия, билет в каждый из музеев в Кадриорге будет стоить 1 евро.

22 июля в Кадриоргском дворце и парке пройдут различные мероприятия для взрослых и детей, в том числе ярмарка цветов, игры для детей и всей семьи, а также презентация детской книги. В течение дня пройдут экскурсии как в парке, так и в художественном музее, знакомящие с историей дворцово-паркового ансамбля, цветами и деревьями Кадриорга, с экспозицией Кадриоргского художественного музея. Экскурсии пройдут на эстонском и русском языках. Кульминацией праздника станет гала-концерт “Свет и тень”, где выступят Элина Нечаева, Мадис Арро, Герман Голами и Биргит Варьюн, а также будет показана танцевальная постановка хореографа Ингмара Йыела.

В этом году отмечается 302 года с момента основания Кадриорга. День рождения Кадриоргского дворцово-паркового ансамбля празднуется 22 июля, потому что именно в этот день, в 1718 году царь Петр I и римский архитектор Николо Микетти определили местоположение и облик будущего летнего дворца и сада. 22 июля 2000 года в отреставрированном Кадриоргском дворце начал работу музей, посвященный европейскому и русскому искусству. В тот же день состоялось торжественное открытие реконструированного по старинным чертежам Цветочного сада Кадриорга. Поэтому мероприятия “Кадриорг 302” посвящены именно Цветочному саду и Кадриоргскому художественному музею, которые отмечают свое двадцатилетие.

Празднование дня рождения Кадриоргского художественного музея. Фото: Художественный музей Эстонии

В планах парка Кадриорг важное место занимает решение вопроса продолжения реконструкции исторического регулярного парка. Воссозданный 20 лет назад Цветочный сад был первым этапом, за которым должна была последовать разработка оформления Нижнего сада, а также восстановление регулярного сада при Доме Петра I. В течение последних лет история обоих частей парка была тщательно исследована как по архивным источникам, так и в ходе археологических исследований.

Кадриоргский художественный музей посещает около 100 000 человек в год. Директор Александра Мурре рассказывает о том пути, который прошёл музей за минувшие годы: “За двадцать лет единственный в Эстонии музей, посвящённый зарубежному искусству, получил международное признание, став известным музеем и выставочным пространством, сотрудничая со значительными художественными учреждениями Европы и России. За последние годы в число наших партнёров вошли Государственная художественная галерея Финляндии, Государственный музей искусства Дании, Национальный художественный музей в Варшаве, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Департамент защиты памятников старины Грузии. В следующем году нас ожидают выставки в сотрудничестве с крупнейшей частной коллекцией Бельгии “The Phoebus Foundation”, а также с несколькими музеями и частными коллекциями Испании и России. В долгой истории Кадриоргского дворца эти двадцать лет стали периодом гармоничного развития, поскольку программа выставок, лекций и концертов прекрасно подходит для исторических помещений, наполняя их смыслом и отвечая как потребностям самого здания, так запросам современного общества”.

С программой мероприятий и подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Информация о гала-концерте и билеты — в Piletilevi.

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