НЕ ПРОПУСТИТЕ! У Кадриорга день рождения: игры, экскурсии, ярмарка цветов и вечерний гала-концерт

22 июля в Кадриоргском дворце и парке пройдут различные мероприятия для взрослых и детей, в том числе ярмарка цветов, игры для детей и всей семьи, а также презентация детской книги. В течение дня пройдут экскурсии как в парке, так и в художественном музее, знакомящие с историей дворцово-паркового ансамбля, цветами и деревьями Кадриорга, с экспозицией Кадриоргского художественного музея. Экскурсии пройдут на эстонском и русском языках. Кульминацией праздника станет гала-концерт “Свет и тень”, где выступят Элина Нечаева, Мадис Арро, Герман Голами и Биргит Варьюн, а также будет показана танцевальная постановка хореографа Ингмара Йыела.



В этом году отмечается 302 года с момента основания Кадриорга. День рождения Кадриоргского дворцово-паркового ансамбля празднуется 22 июля, потому что именно в этот день, в 1718 году царь Петр I и римский архитектор Николо Микетти определили местоположение и облик будущего летнего дворца и сада. 22 июля 2000 года в отреставрированном Кадриоргском дворце начал работу музей, посвященный европейскому и русскому искусству. В тот же день состоялось торжественное открытие реконструированного по старинным чертежам Цветочного сада Кадриорга. Поэтому мероприятия “Кадриорг 302” посвящены именно Цветочному саду и Кадриоргскому художественному музею, которые отмечают свое двадцатилетие.