НЕ ПРОПУСТИТЕ! У Кадриорга день рождения: игры, экскурсии, ярмарка цветов и вечерний гала-концерт

Празднование дня рождения Кадриоргского художественного музея. Фото: Художественный музей Эстонии
В планах парка Кадриорг важное место занимает решение вопроса продолжения реконструкции исторического регулярного парка. Воссозданный 20 лет назад Цветочный сад был первым этапом, за которым должна была последовать разработка оформления Нижнего сада, а также восстановление регулярного сада при Доме Петра I. В течение последних лет история обоих частей парка была тщательно исследована как по архивным источникам, так и в ходе археологических исследований.
Кадриоргский художественный музей посещает около 100 000 человек в год. Директор Александра Мурре рассказывает о том пути, который прошёл музей за минувшие годы: “За двадцать лет единственный в Эстонии музей, посвящённый зарубежному искусству, получил международное признание, став известным музеем и выставочным пространством, сотрудничая со значительными художественными учреждениями Европы и России. За последние годы в число наших партнёров вошли Государственная художественная галерея Финляндии, Государственный музей искусства Дании, Национальный художественный музей в Варшаве, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Департамент защиты памятников старины Грузии. В следующем году нас ожидают выставки в сотрудничестве с крупнейшей частной коллекцией Бельгии “The Phoebus Foundation”, а также с несколькими музеями и частными коллекциями Испании и России. В долгой истории Кадриоргского дворца эти двадцать лет стали периодом гармоничного развития, поскольку программа выставок, лекций и концертов прекрасно подходит для исторических помещений, наполняя их смыслом и отвечая как потребностям самого здания, так запросам современного общества”.
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