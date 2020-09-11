НЕ ПРОПУСТИТЕ! В микрорайонах Кесклинна пройдут бесплатные экскурсии на русском языке

“В Кесклинне 21 микрорайон с интересной историей, с некоторыми из которых мы хотели бы познакомить во время наших прогулок с гидом по воскресеньям. Они проходят как на эстонском, русском, так и на английском языках. Первая прогулка состоится в микрорайоне Веэренни. Следующей будет прогулка в Сибулакюла, а затем прогулка в микрорайоне Кассисаба”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Бесплатные прогулки длятся примерно час и будут проходить три воскресенья подряд. Прогулки проходят под руководством опытных гидов Кристы Хейнпалу, Яаники Неэмоя, Марии Сморжевских-Смирновой и краеведа и журналиста Йосефа Каца, которые знакомят с историей основания микрорайона и его главными достопримечательностями.

Программа прогулок:

Веэренни (13.09), собираемся у сквера напротив Суперминистерства