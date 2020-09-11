НЕ ПРОПУСТИТЕ! В микрорайонах Кесклинна пройдут бесплатные экскурсии на русском языке
В воскресенье, 13 сентября, в районе Кесклинн начнется серия прогулок с гидами, во время которых все желающие смогут познакомиться с историей микрорайонов центральной части города.
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