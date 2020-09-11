11.09.2020, 10:39

НЕ ПРОПУСТИТЕ! В микрорайонах Кесклинна пройдут бесплатные экскурсии на русском языке


EST
Kassisaba ja Uue-Maailma põnevad uksed-aknad
Kassisaba ja Uue-Maailma põnevad uksed-aknadFoto: Ruth Mägi / ehitusruudus.ee

В воскресенье, 13 сентября, в районе Кесклинн начнется серия прогулок с гидами, во время которых все желающие смогут познакомиться с историей микрорайонов центральной части города.

“В Кесклинне 21 микрорайон с интересной историей, с некоторыми из которых мы хотели бы познакомить во время наших прогулок с гидом по воскресеньям. Они проходят как на эстонском, русском, так и на английском языках. Первая прогулка состоится в микрорайоне Веэренни. Следующей будет прогулка в Сибулакюла, а затем прогулка в микрорайоне Кассисаба”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Бесплатные прогулки длятся примерно час и будут проходить три воскресенья подряд. Прогулки проходят под руководством опытных гидов Кристы Хейнпалу, Яаники Неэмоя, Марии Сморжевских-Смирновой и краеведа и журналиста Йосефа Каца, которые знакомят с историей основания микрорайона и его главными достопримечательностями.

Программа прогулок:

Читайте также:

Веэренни (13.09), собираемся у сквера напротив Суперминистерства

в 15.00 на эстонскую экскурсию

в 15.30 на русскую экскурсию

Сибулакюла (20.09), собираемся на Исландской площади

в 15.00 на эстонскую экскурсию

в 15.30 на русскую экскурсию

Кассисаба (27.09), собираемся в парке Фальги

в 15.00 на эстонскую экскурсию

в 15.30 на русскую экскурсию

в 16.00 на английскую экскурсию

Читайте также: