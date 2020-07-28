НЕ ПРОПУСТИТЕ! В Porto Franco открылась фотовыставка об истории Адмиралтейского бассейна

Здания Porto Franco возводятся в интересном месте с точки зрения истории. Например, в конце XIX века в портовых заводах таллиннского Адмиралтейского бассейна ремонтировались военные корабли Российской империи. В период независимости Эстонии здесь изготавливались первые бронированные автомобили и собирали вагоны для бронированных поездов.

Сегодня в Porto Franco завершено строительство первого здания. Porto Franco является современным прибрежным кварталом Таллинна. Фотовыставка, посвященная истории этого района, находится в окнах первого здания (на улице Лаева, 1) в Porto Franco выходят на улицу Лаева и на Адмиралтейский бассейн. С 1-го августа в этом здании откроется Citybox Tallinn Hotel.

Проект Porto Franco построен экологически чистым способом и соответствует стандартам сертификации Leed Gold: проект отвечает высоким требованиям в отношении экологичности, использования энергии, строительства и строительных материалов. Концепция проекта включает в себя использование современных энергоэффективных и водосберегающих технологий, сокращение отходов и загрязнений с применением методов, учитывающих изменения климата и снижающих климатические риски, присущие этому региону и странам Балтии.