28.07.2020, 10:42

НЕ ПРОПУСТИТЕ! В Porto Franco открылась фотовыставка об истории Адмиралтейского бассейна


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НЕ ПРОПУСТИТЕ! В Porto Franco открылась фотовыставка об истории Адмиралтейского бассейна
Porto Franco

В витринах первого здания в Porto Franco размещена выставка исторических фотографий Адмиралтейского бассейна. Тексты выставки основаны на заметках морского историка и почетного председателя Эстонского академического военно-исторического общества Мати Ыуна.

Здания Porto Franco возводятся в интересном месте с точки зрения истории. Например, в конце XIX века в портовых заводах таллиннского Адмиралтейского бассейна ремонтировались военные корабли Российской империи. В период независимости Эстонии здесь изготавливались первые бронированные автомобили и собирали вагоны для бронированных поездов.

Сегодня в Porto Franco завершено строительство первого здания. Porto Franco является современным прибрежным кварталом Таллинна. Фотовыставка, посвященная истории этого района, находится в окнах первого здания (на улице Лаева, 1) в Porto Franco выходят на улицу Лаева и на Адмиралтейский бассейн. С 1-го августа в этом здании откроется Citybox Tallinn Hotel.

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Проект Porto Franco построен экологически чистым способом и соответствует стандартам сертификации Leed Gold: проект отвечает высоким требованиям в отношении экологичности, использования энергии, строительства и строительных материалов. Концепция проекта включает в себя использование современных энергоэффективных и водосберегающих технологий, сокращение отходов и загрязнений с применением методов, учитывающих изменения климата и снижающих климатические риски, присущие этому региону и странам Балтии.

Porto Franco — это уникальный объект недвижимости, который является единственным деловым и развлекательным прибрежным районом в столицы. В развитие Porto Franco будет инвестировано 190 миллионов евро. В новом городском квартале появится более 150 000 м2 площадей. Комплекс Porto Franco состоит из трех подземных этажей, где расположатся 1170 парковочных мест, коммерческие и арендные площади; а также пяти наземных этажей с торговым центром, офисами и отелем. На площади в 150 000 м2 откроются кафе, рестораны, гостиница, гипермаркет, магазины и офисы.

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