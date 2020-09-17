НЕ ПРОПУСТИТЕ! В субботу в Fotografiska пройдут фото-тур на русском языке и вечеринка под рок-хиты Брайана Адамса
В субботу, 19 сентября, Елена Скульская проведет экскурсию по выставке Брайана Адамса “Exposed”, а потом в честь окончания выставки пройдет балладная вечеринка под лучшие рок-хиты известного исполнителя.
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