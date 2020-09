НЕ ПРОПУСТИТЕ! В субботу в Fotografiska пройдут фото-тур на русском языке и вечеринка под рок-хиты Брайана Адамса

В субботу, 19 сентября, — последняя возможность увидеть многогранную фотовыставку “Exposed” рок-легенды Брайана Адамса. Выставка “Exposed” состоит из 50 портретов его звездных друзей из мира шоу-бизнеса, музыки и искусства. У зрителя есть редкая возможность заглянуть в очень личный внутренний мир знаменитостей, обычно скрытый от объективов фотокамер. Кроме этого, экспозиция включает серию портретов британских солдат, вернувшихся из Афганистана и Ирака в 2000-х годах “Раненые: наследие войны” (Wounded: The Legacy of War). Фотографии рассказывают о ужасах военных действий и силе человеческого духа. Также представлена серия снимков “Бездомные” (The Homeless) с лондонскими бродягами.

Экскурсию по выставке “Exposed” проведет писатель, автор тридцати книг стихов и прозы Елена Скульская. Творчество Адамса любит за обман: он переводит жизнь в искусство через дорогу на красный свет, с хитрой улыбкой выдает противоречивое и разностороннее произведение за обычный документ.