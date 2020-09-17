17.09.2020, 13:02

НЕ ПРОПУСТИТЕ! В субботу в Fotografiska пройдут фото-тур на русском языке и вечеринка под рок-хиты Брайана Адамса


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НЕ ПРОПУСТИТЕ! В субботу в Fotografiska пройдут фото-тур на русском языке и вечеринка под рок-хиты Брайана Адамса
Foto: Mana Kaasik

В субботу, 19 сентября, Елена Скульская проведет экскурсию по выставке Брайана Адамса “Exposed”, а потом в честь окончания выставки пройдет балладная вечеринка под лучшие рок-хиты известного исполнителя.

В субботу, 19 сентября, — последняя возможность увидеть многогранную фотовыставку “Exposed” рок-легенды Брайана Адамса. Выставка “Exposed” состоит из 50 портретов его звездных друзей из мира шоу-бизнеса, музыки и искусства. У зрителя есть редкая возможность заглянуть в очень личный внутренний мир знаменитостей, обычно скрытый от объективов фотокамер. Кроме этого, экспозиция включает серию портретов британских солдат, вернувшихся из Афганистана и Ирака в 2000-х годах “Раненые: наследие войны” (Wounded: The Legacy of War). Фотографии рассказывают о ужасах военных действий и силе человеческого духа. Также представлена серия снимков “Бездомные” (The Homeless) с лондонскими бродягами.

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Экскурсию по выставке “Exposed” проведет писатель, автор тридцати книг стихов и прозы Елена Скульская. Творчество Адамса любит за обман: он переводит жизнь в искусство через дорогу на красный свет, с хитрой улыбкой выдает противоречивое и разностороннее произведение за обычный документ.

После окончания экскурсии поклонники творчества Брайна Адамса смогут зажечь на балладной вечеринке, где прозвучат только легендарные рок-хиты музыканта. Вечеринка стартует в 20.00 в Fotografiska в Таллинне.

Подробнее о мероприятии в Fotografiska на странице в Facebook.

Билеты продаются ЗДЕСЬ.

Экскурсия состоится 19 сентября в 19.00 в центре фотографии Fotografiska. Тур пройдет на русском языке

Адрес: Fotografiska, Telliskivi 60a-8, Tallinn

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