10.08.2020, 13:00
НЕ ПРОПУСТИТЕ! В Тарту открылась крупнейшая в мире выставка чулок с острова Муху(1)
На этой выставке, организованной в Эстонском национальном музее в Тарту, представлено 150 чулок.
На этой выставке, организованной в Эстонском национальном музее в Тарту, представлено 150 чулок.
Чулки с острова Муху являются шедеврами мировой культуры вязания: они характеризуются невероятно плотной вязкой из тонкой пряжи, сложнейшими узорами и безумно яркими цветами.
Выставку “Вечера наших будней” можно посмотреть в общем зале Эстонского национального музея с 8 августа 2020 года по 31 января 2021 года.
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