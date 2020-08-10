10.08.2020, 13:00
НЕ ПРОПУСТИТЕ! В Тарту открылась крупнейшая в мире выставка чулок с острова Муху
На этой выставке, организованной в Эстонском национальном музее в Тарту, представлено 150 чулок.
На этой выставке, организованной в Эстонском национальном музее в Тарту, представлено 150 чулок.
Чулки с острова Муху являются шедеврами мировой культуры вязания: они характеризуются невероятно плотной вязкой из тонкой пряжи, сложнейшими узорами и безумно яркими цветами.
Выставку “Вечера наших будней” можно посмотреть в общем зале Эстонского национального музея с 8 августа 2020 года по 31 января 2021 года.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
Что осталось в запасе у Тутберидзе после ухода Трусовой
"Дождались": Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова