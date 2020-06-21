НЕ ПРОПУСТИТЕ! В Тарту проходит выставка восковых фигур

Выставка предлагает редкую возможность увидеть своими глазами великих деятелей культуры и истории, а также активных политиков, которые жили в разное время. Микеланджело, Леонардо да Винчи, Сальвадор Дали, Леди Гага, Питер Первый и другие.

Жемчужиной выставки является композиция, основанная на знаменитой картине Сандро Боттичелли “Рождение Венеры”, изображающая мистическое рождение богини Венеры из морской пены. Наряду с Венерой можно увидеть древнегреческую богиню Афину.

“Коллекция восковых фигур, которую мало кто видит в Тарту, является не только развлекательным мероприятием, но и обучает зрителей”, — говорит владелец галереи Мейли Меднис. Каждый персонаж сопровождается текстом, представляющим его деятельность. Все фигуры сделаны ведущими европейскими мастерами в этой области. Исторически достоверны данные и материалы, особое внимание было уделено костюмам исторических деятелей, но авторов восковых фигур трудно назвать, потому что более пятнадцати мастеров делают фигуру одного героя.