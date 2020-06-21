21.06.2020, 15:16

НЕ ПРОПУСТИТЕ! В Тарту проходит выставка восковых фигур


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НЕ ПРОПУСТИТЕ! В Тарту проходит выставка восковых фигур
Фото иллюстративноеScanpix, ITAR-TASS

С начала июня в новой художественной галерее Kratt на улице Валликраави в Тарту открылась выставка восковых фигур, которая приехала из Риги и представляет собой одну из самых представительных коллекций восковых скульптур в Европе.

Выставка предлагает редкую возможность увидеть своими глазами великих деятелей культуры и истории, а также активных политиков, которые жили в разное время. Микеланджело, Леонардо да Винчи, Сальвадор Дали, Леди Гага, Питер Первый и другие.

Жемчужиной выставки является композиция, основанная на знаменитой картине Сандро Боттичелли “Рождение Венеры”, изображающая мистическое рождение богини Венеры из морской пены. Наряду с Венерой можно увидеть древнегреческую богиню Афину.

“Коллекция восковых фигур, которую мало кто видит в Тарту, является не только развлекательным мероприятием, но и обучает зрителей”, — говорит владелец галереи Мейли Меднис. Каждый персонаж сопровождается текстом, представляющим его деятельность. Все фигуры сделаны ведущими европейскими мастерами в этой области. Исторически достоверны данные и материалы, особое внимание было уделено костюмам исторических деятелей, но авторов восковых фигур трудно назвать, потому что более пятнадцати мастеров делают фигуру одного героя.

На выставке разрешено фотографировать знаменитостей.

Выставка открыта каждый день с 10:00 до 22:00 в офисном здании Barclay на Валликраави, 2.

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