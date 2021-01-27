НЕ ПРОПУСТИТЕ! “Вкусный Тарту” приглашает в феврале насладиться невероятными вкусовыми впечатлениями

“В этом году мы предоставили возможность присоединиться к кампании большему числу ресторанов, у которых имеется высокая мотивация предложить посетителям соблазнительные специальные меню”, — сказал вице-мэр Тарту Раймонд Тамм. “Последний год в связи с действующими ограничениями и уменьшением числа посетителей был сложным для сектора общественного питания, и поэтому я подбадриваю тартусцев и гостей нашего города принять участие в предлагаемых вкусовых впечатлениях”.

Помимо обычного меню рестораны разработали специально для месяца “Вкусный Тарту” новые меню. В специальных меню используются по возможности в большей части местные продукты, и при их составлении свои отзывы ресторанам предоставило компетентное жюри.

Месяц вкусовых впечатлений “Вкусный Тарту”, ожидаемый жителями и гостями города, состоится в этом году уже в седьмой раз. Специальными меню можно будет наслаждаться весь февраль, и они продаются комплектом, цена трех блюд составляет 21–25 евро.