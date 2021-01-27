НЕ ПРОПУСТИТЕ! “Вкусный Тарту” приглашает в феврале насладиться невероятными вкусовыми впечатлениями

В инициативе “Вкусный Тарту 2021” участвуют: Antonius, Cafe Shakespeare, Cafe Truffe, Chez André, Dorpat, Entri, FII, GMP Patisserie, Gustav Gastro Cafe, Kampus, кафе-ресторан Välk, Lihuniku Äri, Meat Market, Pepe´s, Pierre, Polpo, Püssirohukelder, Spargel, Taverna, Trikster Tihane, Werner, Vilde ja Vine, Drinkgeld/Ülikooli kohvik.
Согласно уже сложившейся традиции усилия ресторанов могут оценить также и гурманы — на основании оценок, поставленных в феврале посетителями ресторанов, выяснится любимый ресторан посетителей.
С меню и ресторанами можно ознакомиться на сайте мероприятия www.maitsevtartu.ee.
Ответственные предприятия общественного питания и размещения в Тарту носят потребительскую маркировку “Здесь безопасно”. Потребительской маркировкой сообщается, что ресторан, кафе или гостиница присоединились к соглашению о добрых намерениях, которое разработали предприятия общественного питания города Тарту с целью сообща остановить распространение коронавируса. Использованием маркировки предприятие подтверждает соблюдение соглашения о добрых намерениях без исключений и выполнение указаний Департамента здоровья.
Это были последние слова умирающего от COVID-19 медика
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
Новый симптом КОВИД ошарашил учёных