23.10.2020, 12:01

“Не только для здоровья”: в итальянской деревне живут всего два человека, но оба носят маски


EST
“Не только для здоровья”: в итальянской деревне живут всего два человека, но оба носят маски
Scanpix, GIANLUIGI BASILIETTI

Италия — одна из стран Европы, сильнее всего пострадавших во время пандемии коронавируса, поэтому ее жители крайне ответственно относятся к соблюдению ограничений.

В итальянской деревне Нортоше, что в Умбрии, обитают всего два человека: 82-летний Джованни Карилли и 74-летний Джампьеро Нобили. Встречаясь друг с другом, они неизменно надевают маски и соблюдают дистанцию в 1 м, сообщает портал Тонкости Туризма.

Нортоше расположена в отдаленном горном ущелье, до которого очень тяжело добираться, но, несмотря на это, местные жители не чувствуют себя защищенными от COVID-19.

Читайте также:

“Я страшно боюсь этого вируса, — рассказал Кариллиl. — Если заболею, я же один, кто позаботится обо мне?”

Но страх подхватить инфекцию — не единственная причина такого строгого подхода к соблюдению карантинных мер. Мысль соседа развивает Нобили: “Ношение маски и социальная дистанция нужны не только для здоровья. Вопрос не в том, хорошо это или плохо. Если есть правила, ты должен придерживаться их для своего блага и блага других людей. Это дело принципа”.

В Италии введен штраф за отказ носить маску в общественных местах. В зависимости от тяжести проступка он может составлять от 400 до 1000 EUR.

Читайте также: