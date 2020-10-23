“Не только для здоровья”: в итальянской деревне живут всего два человека, но оба носят маски

В итальянской деревне Нортоше, что в Умбрии, обитают всего два человека: 82-летний Джованни Карилли и 74-летний Джампьеро Нобили. Встречаясь друг с другом, они неизменно надевают маски и соблюдают дистанцию в 1 м, сообщает портал Тонкости Туризма.

Нортоше расположена в отдаленном горном ущелье, до которого очень тяжело добираться, но, несмотря на это, местные жители не чувствуют себя защищенными от COVID-19.

“Я страшно боюсь этого вируса, — рассказал Кариллиl. — Если заболею, я же один, кто позаботится обо мне?”

Но страх подхватить инфекцию — не единственная причина такого строгого подхода к соблюдению карантинных мер. Мысль соседа развивает Нобили: “Ношение маски и социальная дистанция нужны не только для здоровья. Вопрос не в том, хорошо это или плохо. Если есть правила, ты должен придерживаться их для своего блага и блага других людей. Это дело принципа”.