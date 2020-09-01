НЕ ЗАБУДЬТЕ! С 1 сентября вместо самоизоляции можно пройти бесплатное тестирование на коронавирус

Странами повышенного риска считаются те государства, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или более случаев заражения коронавирусом. Так, с понедельника, 31 августа, при въезде в нашу страну двухнедельную самоизоляцию (или тест с 01.09.2020) должны соблюдать все прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
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