НЕ ЗАБУДЬТЕ! С 1 сентября вместо самоизоляции можно пройти бесплатное тестирование на коронавирус

Начиная с 1 сентября в аэропорту или в зонах прибытия терминалов A и D Таллиннского порта можно пройти тест на коронавирус, чтобы сократить период нахождения на обязательной самоизоляции и как можно быстрее вернуться к работе. Для жителей Эстонии тест будет бесплатным. Иностранные граждане могут заплатить за прохождение теста на месте банковской карточкой.

Процедура взятия анализов, а также оформление необходимых документов, займет около 5 минут. Как в порту, так и в аэропорту тестирование будет проходить в порядке живой очереди. Пункты будут открыты до прибытия последних пассажиров.

Если житель Эстонии возвращается из стран с повышенным риском заболевания коронавирусом на поезде или другим видом транспорта, о тестировании необходимо договориться заранее. Так как тестирование прежде всего предусмотрено для людей с симптомами коронавируса, ожидание в очереди может занять 1-2 дня, поэтому желательно заранее забронировать время прохождения теста, если вы точно знаете, в какой день возвращаетесь в Эстонию. Тестирование можно пройти в специальных пунктах в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Кохтла-Ярве, Вильянди, Пайде, Раквере, Курессааре и Кярдла.