10.08.2020, 10:00

Не забудьте: с сегодняшнего дня самоизоляция требуется приехавшим в Эстонию из 19 стран Европы


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Не забудьте: с сегодняшнего дня самоизоляция требуется приехавшим в Эстонию из 19 стран Европы
Scanpix, AFP

Начиная с 10 августа при въезде в Эстонию обязательную самоизоляцию в течение 2 недель должны соблюдать все прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Исландии, Испании, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Самоизоляцию НЕ надо соблюдать прибывающим из Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Дании, Великобритании, Ирландии, Германии, Словакии, Словении, Лихтенштейна, Италии, Ватикана, Греции, Кипра и Венгрии.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия. В двухнедельной изоляции должны находиться прибывшие из Австралии.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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