НЕ ЗАБУДЬТЕ! С сегодняшнего дня самоизоляция требуется приехавшим в Эстонию из 27 стран Европы

С понедельника, 31 августа, при въезде в нашу страну двухнедельную самоизоляцию должны соблюдать все прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Напоминаем, что с 1 сентября по приезде из эпидемиологически неблагополучных стран самоизоляция может быть заменена тестированием на коронавирус, которое будет для жителей Эстонии бесплатным. Предполагается, что тестирование возвращающихся в Эстонию из-за границы обойдется государству в полмиллиона евро в месяц.

Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Словакии, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии, Ватикана и Сан-Марино.