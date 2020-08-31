НЕ ЗАБУДЬТЕ! С сегодняшнего дня самоизоляция требуется приехавшим в Эстонию из 27 стран Европы
По сравнению с прошлой неделей число стран, попавших в список, где требуется обязательная самоизоляция по возвращении в Эстонию, увеличилось с 24 до 27.
По сравнению с прошлой неделей число стран, попавших в список, где требуется обязательная самоизоляция по возвращении в Эстонию, увеличилось с 24 до 27.
С понедельника, 31 августа, при въезде в нашу страну двухнедельную самоизоляцию должны соблюдать все прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
Напоминаем, что с 1 сентября по приезде из эпидемиологически неблагополучных стран самоизоляция может быть заменена тестированием на коронавирус, которое будет для жителей Эстонии бесплатным. Предполагается, что тестирование возвращающихся в Эстонию из-за границы обойдется государству в полмиллиона евро в месяц.
Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Словакии, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии, Ватикана и Сан-Марино.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.
МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в ближайшее время, за исключением тех европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее случаев заражения людей и где нет ограничений на свободу передвижения.
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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