11.10.2020, 09:02

НЕ ЗАБУДЬТЕ: с завтрашнего дня для въезда в Латвию необходимо получить QR-код


EST
НЕ ЗАБУДЬТЕ: с завтрашнего дня для въезда в Латвию необходимо получить QR-код
Scanpix, Reuters, Ints Kalnins

С 12 октября при въезде на территорию Латвии в обязательном порядке надо будет заполнить анкету в электронном виде. Такой порядок закреплен в правилах Кабинета министров.

Электронная анкета будет доступна с любого гаджета, заполнить ее надо будет на специальной платформе covidpass.lv, которая будет запущена с 12 октября.

После заполнения э-бланка въезжающему будет предоставлен специальный QR-код, который надо будет показать пограничникам. В противном случае въехать в Латвию будет нельзя.

Для тех, кто въедет в Латвию до 23.59 часов 11 октября, действует прежний режим, то есть надо заполнить анкету в бумажном виде.

Э-анкету можно будет заполнить не ранее, чем за 48 часов до предположительного пересечения границы. Информация, указанная в э-анкету, автоматически будет передана Государственной полиции, Государственной пограничной службе, Центру профилактики и контроля заболеваний.

За отказ регистрироваться в системе контроля COVID-19 при въезде в Латвию грозит штраф до 2000 евро. Об этом более подробно можно прочитать ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: