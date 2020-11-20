Небывалый бум: жители Эстонии массово скупают советскую посуду. Откуда такая ностальгия?

Ester Vaitmaa, Erakogu

Однажды я заметила в продаже красивые чашки, точно такие же, как когда-то были у нас дома. Это была чайная пара из такого тонкого фарфора, что, казалось, если сквозь него смотреть на лампу, он просвечивался. Я хорошо помню, с каким любопытством я разглядывала эти чашки, когда была маленькой. “Фарфор из яичной скорлупы”, — так тогда говорили об этом материале.

А тут как раз эти же самые чашки продаются, да еще и по доступной цене. “Хм, а если собрать всю серию, чтобы дома был красивый и солидный сервиз?“ — подумала я. Сказано-сделано! Я стала искать, покупать и собирать этот сервиз! Но в это же время, видимо, такая же идея пришла в голову многим, потому что с лета до ноября цена выросла с пары десятков евро до более чем 200.

Популярность массового производства

“Зачем вы покупаете эту массовую продукцию? В чем ее ценность?” — писали люди в разных группах, пытаясь вернуть любителей рижского фарфора с небес на землю. Доля правды в этом действительно есть. На рижском заводе производили много фарфоровой продукции, она была почти в каждом доме жителей советской Эстонии. Наверное, именно поэтому многие пожилые люди легко расставались с такими сервизами и продавали их скупщикам — это же не фарфор эстонской торговой марки Langebraun или Lorup, где каждый предмет является настоящим произведением искусства.