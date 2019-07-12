Недельный тур в Грецию испорчен! После жестокого шторма эстонские туристы третий день сидят в гостинице без света и воды

Напомним, что по меньшей мере семь человек погибли и десятки получили ранения в ходе шторма, который обрушился поздно в среду на северную часть Греции. Курортный регион Халкидики сильнее всего пострадал от стихии.

Таллиннские туристы в полдень в пятницу сообщили Delfi, что их гостиница до сих пор обесточена. Нет и водоснабжения.

”Уже третий день сидим тут без воды и электричества. Обещают дать сегодня. А пока даже в туалет нормально не сходить. Капец, — сообщила Татьяна. — Для того, чтобы зарядить телефон, нужно идти в другую гостиницу, где запустили генератор. Там нас вчера и кормили”.

”Напиться воды бесплатно невозможно. Автомат с водой работает от электричества. Так что вода только платная. Завтрак сегодня был без кофе и чая. Вечером весь остров был в темноте”, — добавил ее спутник Денис.

Длительность тура попавших в эпицентр шторма эстонских туристов вместе с перелетами составляет неделю. Понятно, что значительная его часть оказалась испорчена. Наши туристы намерены изучить возможности получения компенсации.