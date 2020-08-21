21.08.2020, 09:30

Немецкая компания запускает круизы “в никуда”

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Немецкая компания запускает круизы “в никуда”
Scanpix, Reuters

Немецкая компания TUI Cruises тоже начала организовывать путешествия “в никуда”. Пассажиров отправляют в море на несколько дней без остановки в портах.

Тестовые круизы запускают из Гамбурга и Киля. На лайнерах будут соблюдать меры безопасности и социальной дистанции, пассажирам обязательно носить маски и замерять температуру, сообщает портал 34travel.me.

Таким образом компания планирует покрыть часть убытков — отрасль сильно пострадала из-за пандемии коронавируса.

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