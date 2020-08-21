Немецкая компания запускает круизы “в никуда”

Немецкая компания TUI Cruises тоже начала организовывать путешествия “в никуда”. Пассажиров отправляют в море на несколько дней без остановки в портах.
Тестовые круизы запускают из Гамбурга и Киля. На лайнерах будут соблюдать меры безопасности и социальной дистанции, пассажирам обязательно носить маски и замерять температуру, сообщает портал 34travel.me.
Таким образом компания планирует покрыть часть убытков — отрасль сильно пострадала из-за пандемии коронавируса.
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