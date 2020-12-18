Немецкие археологи расшифровали древнейший дорожный указатель. Результат стал сенсацией!

Высеченная на скале надпись, обнаруженная немецкими учеными-египтологами во время археологической экспедиции на территории современного Судана два года назад, относится, как оказалось, к додинастическому периоду Древнего Египта. Она указывает на времена правления фараона — “царя” Гора (или Хора) Скорпиона (Скорпион II). Обнаружили ее недалеко от древнего города Асуана.

Четыре иероглифа, высеченные на скале в пустынном районе Вади Абу-Субейра, указывают на “владения царя Скорпиона”, объясняет профессор кафедры египтологии Боннского университета Людвига Моренца.

Расшифровать наскальные знаки и установить возраст происхождения надписи удалось совместными усилиями египтологов из немецкого Бонна при участии министерства по делам древностей Египта. Этот “топографический указатель” был изготовлен в четвертом тысячелетии до н.э., точнее — примерно в 3070 году.