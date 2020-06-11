Немецкий отель ввел ограничения для клиентов по весу

Владелица отеля Ангелика Харгесхаймер заявила, что в заведении установлена дорогостоящая дизайнерская мебель, которая может сломаться от тяжеловесов. В качестве примера она привела случай, когда под одним таким постояльцем проломилась кровать, а ее ремонт обошелся заведению в круглую сумму. Харгесхаймер сказала, что менять она ничего не хочет и спокойно обойдется без определенной группы постояльцев.

С такой позицией оказался несогласен профессор Университета Бремена по гендерной дискриминации Фридрих Шорб. По его словам, новые ограничения для людей с избыточным весом приведут к еще большей их изоляции и им станет еще труднее мотивировать себя на похудение. В связи с этим он предложил внести поправки в закон о дискриминации, который действует в Германии. При этом специалисты отмечают, что правовых рычагов воздействия на отель нет, так как в антидискриминационном законе ничего не говорится о дискриминации по физическим признакам, в том числе из-за избыточного веса.