Необычная активность в Таллиннском порту. Перед введением новых ограничений многие хотят успеть вернуться в Финляндию

Утром в Таллиннский порт практически одновременно зашли два парома. В 09:30 утра прибыл паром “Star”, который вскоре, в 10:30, отравился из Таллинна в Хельсинки. В 10:00 утра в порт Таллинна зашел паром “Viking XPRS” и через 45 минут взял обратный курс на Финляндию.

За последние месяцы это довольно необычная картина. Из-за сокращенного числа рейсов между Таллинном и Хельсинки, график составлен таким образом, что в Таллиннском порту двух паромов одновременно не бывает. Дело в том, что компания Viking Line была вынуждена изменить свое расписание из-за севшего на мель парома Amorella. К тому же, в настоящее время паром Gabriella не курсирует между Таллинном и Хельсинки, поэтому три рейса в пятницу обслуживает “Viking XPRS”.

“Обычно по пятницам всегда больше пассажиров и транспорта. В данном случае на это также влияет тот факт, что с понедельника Финляндия вводит ограничения на поездки в Эстонию, придется соблюдать карантин по возвращении, а туристы временно не смогут свободно путешествовать между нашими странами”, — сказала Арро.