Необычная посылка: в Германии из-за дурианов эвакуировали целое почтовое отделение

В немецком городе Швайнфурт пришлось эвакуировать из почтового отделения 60 работников. Причиной этому послужила посылка, в которой находились дурианы.

На помощь к почтальонам приехали пожарные расчеты, полиция и медики, в общей сложности 13 автомобилей от разных подразделений. Сами почтальоны посылку открывать побоялись, так как не знали, что именно в ней находится. За время работы рядом с “ароматным” фруктом 12 работникам стало плохо: они пожаловались на тошноту и плохое самочувствие.

Когда полицейские вскрыли пакет, то обнаружили в нем четыре плода тайского дуриана. Отправитель и получатель у посылки один и тот же: 50-летний местный житель. Он был в гостях у своего друга в Нюрнберге и оттуда прислал себе такую посылку, которую в итоге получил.

Издание отмечает, что в 2019 году в австралийской Канберре пришлось эвакуировать сотрудников университетской библиотеки, которые приняли запах дуриана за утечку газа.