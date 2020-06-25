Необычная посылка: в Германии из-за дурианов эвакуировали целое почтовое отделение
Некоторым работникам даже понадобилась медицинская помощь.
Некоторым работникам даже понадобилась медицинская помощь.
В немецком городе Швайнфурт пришлось эвакуировать из почтового отделения 60 работников. Причиной этому послужила посылка, в которой находились дурианы.
На помощь к почтальонам приехали пожарные расчеты, полиция и медики, в общей сложности 13 автомобилей от разных подразделений. Сами почтальоны посылку открывать побоялись, так как не знали, что именно в ней находится. За время работы рядом с “ароматным” фруктом 12 работникам стало плохо: они пожаловались на тошноту и плохое самочувствие.
Когда полицейские вскрыли пакет, то обнаружили в нем четыре плода тайского дуриана. Отправитель и получатель у посылки один и тот же: 50-летний местный житель. Он был в гостях у своего друга в Нюрнберге и оттуда прислал себе такую посылку, которую в итоге получил.
Издание отмечает, что в 2019 году в австралийской Канберре пришлось эвакуировать сотрудников университетской библиотеки, которые приняли запах дуриана за утечку газа.
Жители Таиланда описывают дуриан как “ад снаружи, рай внутри”. Плод покрыт колючками и источает отвратительный запах. Все это в дикой природе он использует для того, чтобы его не съели.
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