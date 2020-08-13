13.08.2020, 08:30

Необычный рынок в Литве: самый дешевый товар стоит 30 центов, но покупатели все равно недовольны


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Необычный рынок в Литве: самый дешевый товар стоит 30 центов, но покупатели все равно недовольны
Delfi.lt

Калвария, которая находится недалеко от Мариямполе, славится своим воскресным рынком. На нем можно найти все — от антиквариата до одежды, от лодки до седла. Журналисты Delfi интересовались ценами и настроениями покупателей.

Самый дешевый товар на этом рынке — носки, которые стоят всего 30 евроцентов. Бюстгальтер обойдется в два евро, а женские трусики — в 1 евро.

Есть такие палатки, в которых всю одежду продают по 1 евро. Правда, не все торговцы предлагают такой дешевый товар, у большинства вещи стоят 10-20 евро.

Зита из Сувалькии заметила, что после карантина цены поднялись не только в магазинах: “Хоть и незначительно, но цены на Калварийском рынке выросли. Раньше рассада помидоров стоила 80 евроцентов, а в этом году стоила 1,4 евро”. Она прокомментировала ситуацию так: “Раньше мы ездили на рынок, потому что там было дешевле, сейчас цены ниже в магазинах. Особенно заломили цены фермеры”.

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Торгуются ли на рынке? “Когда покупаю, всегда торгуюсь, скидываю 1-2 евро, а если не уступают, не покупаю. Я знаю, что пройдусь еще, найду тот же товар, и другой продавец снизит цену”, — рассказала Зита, которая приезжает на этот рынок уже лет 30.

“Нельзя сравнить сегодняшний рынок с тем, что было 30 лет назад. Раньше там стояли лужи, да и размером он был в 4 раза меньше”, — рассказала собеседница. По ее словам, на этот рынок приезжают не только жители Литвы, но и россияне, белорусы, поляки, латыши.

“Однако самая большая проблема рынка — стоянка для машин. Она маленькая, люди оставляют машины на обочине, не все ставят аккуратно”, — заметила Зита.

Местная торговка рассказала, что многие заходят на рынок, если проезжают мимо. Она предположила, что люди стали меньше покупать из-за коронакризиса — у людей стало меньше денег. Она сказала, что с беспокойством ждет второй волны: “Все вещи были куплены весной, вот и стоят до сих пор, никто ничего не покупал. Страшно подумать, что будет, если кризис повторится”.

По словам торговки, она не поднимала цены на одежду и обувь. Другая продавщица возмущалась поведением покупателей: “Бывает, если не сделаешь скидку, они нервничают, ругаются, швыряют одежду”.

Торговка Беата, продающая домашние сыры, на ситуацию не жаловалась, она не заметила, чтобы люди перестали покупать их продукцию.

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