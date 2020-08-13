Необычный рынок в Литве: самый дешевый товар стоит 30 центов, но покупатели все равно недовольны

“Нельзя сравнить сегодняшний рынок с тем, что было 30 лет назад. Раньше там стояли лужи, да и размером он был в 4 раза меньше”, — рассказала собеседница. По ее словам, на этот рынок приезжают не только жители Литвы, но и россияне, белорусы, поляки, латыши.
“Однако самая большая проблема рынка — стоянка для машин. Она маленькая, люди оставляют машины на обочине, не все ставят аккуратно”, — заметила Зита.
Местная торговка рассказала, что многие заходят на рынок, если проезжают мимо. Она предположила, что люди стали меньше покупать из-за коронакризиса — у людей стало меньше денег. Она сказала, что с беспокойством ждет второй волны: “Все вещи были куплены весной, вот и стоят до сих пор, никто ничего не покупал. Страшно подумать, что будет, если кризис повторится”.
По словам торговки, она не поднимала цены на одежду и обувь. Другая продавщица возмущалась поведением покупателей: “Бывает, если не сделаешь скидку, они нервничают, ругаются, швыряют одежду”.
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