Необычный рынок в Литве: самый дешевый товар стоит 30 центов, но покупатели все равно недовольны

Самый дешевый товар на этом рынке — носки, которые стоят всего 30 евроцентов. Бюстгальтер обойдется в два евро, а женские трусики — в 1 евро.

Есть такие палатки, в которых всю одежду продают по 1 евро. Правда, не все торговцы предлагают такой дешевый товар, у большинства вещи стоят 10-20 евро.

Зита из Сувалькии заметила, что после карантина цены поднялись не только в магазинах: “Хоть и незначительно, но цены на Калварийском рынке выросли. Раньше рассада помидоров стоила 80 евроцентов, а в этом году стоила 1,4 евро”. Она прокомментировала ситуацию так: “Раньше мы ездили на рынок, потому что там было дешевле, сейчас цены ниже в магазинах. Особенно заломили цены фермеры”.

Торгуются ли на рынке? “Когда покупаю, всегда торгуюсь, скидываю 1-2 евро, а если не уступают, не покупаю. Я знаю, что пройдусь еще, найду тот же товар, и другой продавец снизит цену”, — рассказала Зита, которая приезжает на этот рынок уже лет 30.