23.09.2020, 07:01

Несмотря на миллионы заразившихся, в Индии после 188-дневного карантина открылся Тадж-Махал


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Несмотря на миллионы заразившихся, в Индии после 188-дневного карантина открылся Тадж-Махал
Photo by Shan Elahi on Unsplash

В индийской Агре решились открыть музей-мечеть Тадж-Махал — несмотря на то, что число заболевших COVID-19 в Индии уже превысило 5 млн. Теперь на входе в комплекс измеряют температуру, а на территории посетители обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Очередей и толп пока не наблюдается — первые посетители признаются, что это совсем не похоже на привычный Тадж-Махал.

В Индии после 188 дней карантина открылся величайший памятник архитектуры мира — мавзолей-мечеть Тадж-Махал. Из-за пандемии COVID-19 музей не принимал посетителей с 17 марта. Несмотря на то что число случаев коронавирусной инфекции в Индии сейчас составляет более 5,5 млн (за минувшие сутки было выявлено более 74 тыс.), власти приняли решение допустить посетителей в мавзолей — с новыми мерами безопасности.

Теперь территорию расположенного в Агре музейного комплекса могут посетить на более 5000 человек в день. Приобретя заранее электронные билеты на сайте Археологического управления Индии, они при проходе в Тадж-Махал должны теперь проходить процедуру измерения температуры — на территорию допускаются только люди без симптомов COVID-19. При этом посетителей обязывают носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а селфи можно делать только по одиночке — групповые фотоснимки теперь запрещены.

Scanpix, ALASDAIR PAL
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Тадж-Махал открылся в 21 сентября в 08:00 — очередей у входов не было. Как рассказал местный журналист Йогеш Кумар Сингх, все сотрудники комплекса были в масках и с защитными экранами, а накануне мавзолей-мечеть полностью продезинфицировали.

Однако впечатления от первого дня открытия у журналиста остались не слишком радостные. “Здесь нет толпы, это настолько непохоже на Тадж-Махал, — пожаловался он. — Я думаю, много людей здесь не появится, пока число новых случаев продолжает расти”.

Сингх добавил, что не совсем понимает, как власти будут обеспечивать эпидемиологическую безопасность, когда в Тадже-Махал начнут приезжать большие группы людей: если на территории садов есть, где разместиться и фотографироваться, то сам мавзолей — это закрытое помещение, где практически отсутствует вентиляция, что повышает риск распространения COVID-19.

Первыми посетителями музейного комплекса стали житель Дели, вошедший через западные ворота, и гражданка Китая, ступившая на территорию с восточной стороны, сообщает издание The Week. Китаянка отозвалась о Тадж-Махале как об “очень красивом здании”, в то время как столичный житель признался, что был в экзальтации, когда понял, что оказался первым посетителем комплекса после карантина.

Еще один турист из Дели Гаутам Шарма объяснил, что поехал в Тадж-Махал, поняв, что пока что его территория достаточно пустынна. “Я знал, что поначалу не приедет много людей, и решил, что будет безопасно посетить памятник в первые дни после открытия”.

В истории комплекса, возраст которого составляет почти 400 лет — мраморный мавзолей начали строить в 1632 году, а закончили 1653-м, — 188-дневный карантин оказался самым долгим периодом, в течение которого он оставался закрытым.

В последний раз доступ посетителей ненадолго прекращался в 1978 году — тогда в Агре случилось наводнение. За семь лет до этого, в 1971-м, поводом закрыть Тадж-Махал стала война между Индией и Пакистаном.

Помимо Тадж-Махала, в Агре открыты для посетителей и другие достопримечательности — в частности, Агра-форт, крепость, служившая резиденцией правителей эпохи Великих Моголов. Здесь тоже соблюдаются меры безопасности — такие, как измерение температуры при входе, — а побывать в комплексе за день могут не более 2500 человек.

Сейчас далеко не все туристы из-за рубежа могут приезжать в Индию — доступ на территорию страны открыт для ее собственных граждан, а также для иностранных медиков, людей, которые планируют проходить в Индии медицинские процедуры, а также тех, кто путешествует с деловыми целями. Однако для граждан некоторых стран вход и вовсе свободен — в Индию могут приезжать граждане США, Канады, Великобритании, Франции, Германии и Мальдив.

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