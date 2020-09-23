Несмотря на миллионы заразившихся, в Индии после 188-дневного карантина открылся Тадж-Махал

В Индии после 188 дней карантина открылся величайший памятник архитектуры мира — мавзолей-мечеть Тадж-Махал. Из-за пандемии COVID-19 музей не принимал посетителей с 17 марта. Несмотря на то что число случаев коронавирусной инфекции в Индии сейчас составляет более 5,5 млн (за минувшие сутки было выявлено более 74 тыс.), власти приняли решение допустить посетителей в мавзолей — с новыми мерами безопасности.

Теперь территорию расположенного в Агре музейного комплекса могут посетить на более 5000 человек в день. Приобретя заранее электронные билеты на сайте Археологического управления Индии, они при проходе в Тадж-Махал должны теперь проходить процедуру измерения температуры — на территорию допускаются только люди без симптомов COVID-19. При этом посетителей обязывают носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а селфи можно делать только по одиночке — групповые фотоснимки теперь запрещены.