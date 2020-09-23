Несмотря на миллионы заразившихся, в Индии после 188-дневного карантина открылся Тадж-Махал

В последний раз доступ посетителей ненадолго прекращался в 1978 году — тогда в Агре случилось наводнение. За семь лет до этого, в 1971-м, поводом закрыть Тадж-Махал стала война между Индией и Пакистаном.
Помимо Тадж-Махала, в Агре открыты для посетителей и другие достопримечательности — в частности, Агра-форт, крепость, служившая резиденцией правителей эпохи Великих Моголов. Здесь тоже соблюдаются меры безопасности — такие, как измерение температуры при входе, — а побывать в комплексе за день могут не более 2500 человек.
Сейчас далеко не все туристы из-за рубежа могут приезжать в Индию — доступ на территорию страны открыт для ее собственных граждан, а также для иностранных медиков, людей, которые планируют проходить в Индии медицинские процедуры, а также тех, кто путешествует с деловыми целями. Однако для граждан некоторых стран вход и вовсе свободен — в Индию могут приезжать граждане США, Канады, Великобритании, Франции, Германии и Мальдив.
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