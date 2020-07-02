02.07.2020, 07:00

Несмотря на официальный запрет авиасообщения с Украиной, рейсы из Киева в Таллинн все равно проходят


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Несмотря на официальный запрет авиасообщения с Украиной, рейсы из Киева в Таллинн все равно проходят
PA Wire/PA Images

Несмотря на официальное постановление правительства Эстонии, запрещающее до 14 июля авиарейсы в страны c высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, вчера, 1 июля, все желающие могли без проблем улететь как из Таллинна в Киев, так и обратно, пишет Kasulik.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, правительственное распоряжение о продлении ограничений на открытие авиасообщения с рядом стран пришло от Министерства экономики и коммуникаций слишком поздно — авиакомпания просто не успела отменить рейсы.

По этой причине вчера, 1 июля, состоялись рейсы авиакомпании Wizz Air по маршруту Таллинн-Киев и Киев-Таллинн. “Вчера вылеты из Таллинна в Киев и обратно состоялись по расписанию, но конкретика по другим рейсам, в том числе по новым маршрутам из Таллинна в Харьков и Львов, которые должны были начаться со 2 июля, появится только в четверг и в пятницу”, — добавил Пяргмяэ.

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Как рассказал начальник отдела по вопросам авиации и морского судоходства Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяэ, 1 июля авиарейсы Таллинн-Киев и Киев-Таллинн состоялись из коммерческих соображений авиакомпании. Однако людям, постоянно проживающим на территории Украины, но желающим приехать в Эстонию, требуется специальное разрешение от Департамента полиции и погранохраны. Кроме того, по прибытии в Эстонию нужно соблюдать обязательный 2-недельный карантин.

“Наш опыт говорит о том, что в настоящее время авиакомпании очень гибко реагируют на текущую ситуацию. Думаю, что на ближайшие две недели им придется изменить свои планы, но мы очень надеемся, что с 14 июля рейсы на Украину снова будут осуществляться. Но, конечно, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в этой стране. Мы же надеемся, что она улучшится”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

30 июня правительство Эстонии запретило до 14 июля открывать авиасообщение со странами, где фиксируется высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Запрет действует на рейсы в Швецию, Португалию, Республику Беларусь, Украину и Россию.

Несмотря на это, если зайти на официальный сайт Wizz Air, билеты из Таллинна в Киев или в обратном направлении по-прежнему есть в свободной продаже. Например, авиакомпания предлагает билеты с вылетом 3, 5 или 6 июля.

ekraani kuvatõmmis, Wizz Air
ekraani kuvatõmmis, Wizz Air
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