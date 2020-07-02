Несмотря на официальный запрет авиасообщения с Украиной, рейсы из Киева в Таллинн все равно проходят

“Наш опыт говорит о том, что в настоящее время авиакомпании очень гибко реагируют на текущую ситуацию. Думаю, что на ближайшие две недели им придется изменить свои планы, но мы очень надеемся, что с 14 июля рейсы на Украину снова будут осуществляться. Но, конечно, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в этой стране. Мы же надеемся, что она улучшится”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
30 июня правительство Эстонии запретило до 14 июля открывать авиасообщение со странами, где фиксируется высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Запрет действует на рейсы в Швецию, Португалию, Республику Беларусь, Украину и Россию.
Несмотря на это, если зайти на официальный сайт Wizz Air, билеты из Таллинна в Киев или в обратном направлении по-прежнему есть в свободной продаже. Например, авиакомпания предлагает билеты с вылетом 3, 5 или 6 июля.
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