Несмотря на официальный запрет авиасообщения с Украиной, рейсы из Киева в Таллинн все равно проходят

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, правительственное распоряжение о продлении ограничений на открытие авиасообщения с рядом стран пришло от Министерства экономики и коммуникаций слишком поздно — авиакомпания просто не успела отменить рейсы.

По этой причине вчера, 1 июля, состоялись рейсы авиакомпании Wizz Air по маршруту Таллинн-Киев и Киев-Таллинн. “Вчера вылеты из Таллинна в Киев и обратно состоялись по расписанию, но конкретика по другим рейсам, в том числе по новым маршрутам из Таллинна в Харьков и Львов, которые должны были начаться со 2 июля, появится только в четверг и в пятницу”, — добавил Пяргмяэ.

Как рассказал начальник отдела по вопросам авиации и морского судоходства Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяэ, 1 июля авиарейсы Таллинн-Киев и Киев-Таллинн состоялись из коммерческих соображений авиакомпании. Однако людям, постоянно проживающим на территории Украины, но желающим приехать в Эстонию, требуется специальное разрешение от Департамента полиции и погранохраны. Кроме того, по прибытии в Эстонию нужно соблюдать обязательный 2-недельный карантин.