27.07.2020, 11:30
Несмотря на открытые границы, финские туристы пока осторожничают с поездками в Эстонию
Двери в Эстонию открыты с начала июня.
Двери в Эстонию открыты с начала июня.
Туристические поездки финнов в Эстонию в июне составили лишь третью часть от прошлогоднего объема, следует из статистических данных Таллиннского порта.
В июле число финских туристов растет, однако, в Эстонию едут все еще не так активно, как это было летом прошлого года, сообщило в интервью STT местное Агентство по развитию туризма, пишет Yle.
Финны снова получили разрешение ездить в Эстонию с начала июня. С середины июня было отменено требование об обязательном карантине по возвращении в Финляндию.
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