Несмотря на открытые границы, финские туристы пока осторожничают с поездками в Эстонию

Туристические поездки финнов в Эстонию в июне составили лишь третью часть от прошлогоднего объема, следует из статистических данных Таллиннского порта.

В июле число финских туристов растет, однако, в Эстонию едут все еще не так активно, как это было летом прошлого года, сообщило в интервью STT местное Агентство по развитию туризма, пишет Yle.

Финны снова получили разрешение ездить в Эстонию с начала июня. С середины июня было отменено требование об обязательном карантине по возвращении в Финляндию.