Невероятная история: в Вырумаа кот-путешественник вернулся домой спустя 3 года

Согласно полученным данным, кота звали Людвиг. На тот момент ему было 13 лет и 7 месяцев. Сотрудники приюта сразу же позвонили по телефону человеку, который был указан хозяином кота. Однако он сообщил, что Людвиг жил у него лишь временно, а владельцем кота является абсолютно другой человек. Получив новый номер, сотрудники приюта связались и с ним.

Настоящий хозяин кота был очень удивлен, когда узнал, что в приюте его ждет Людвиг. По словам мужчины, он думал, что кот давно умер. Когда-то он привез из Германии двух котов. Один из них до сих пор живет дома, а вот Людвиг пропал три года назад. Мужчина искал кота несколько месяц, а потом смирился с мыслью, что с животным случилось что-то плохое.

Но Людвиг вернулся! Не прошло и получаса после телефонного разговора, как за Людвигом приехал его хозяин. Он радостно обнял кота и увез домой. Остается надеятся, что пожилой кот сможет по достоинству оценить тепло родного дома и не захочет больше испытывать судьбу. Сейчас же его по праву можно назвать котом-путешественником, которому повезло вернуться домой.