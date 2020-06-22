Невероятная история: в Вырумаа кот-путешественник вернулся домой спустя 3 года
Если бы кот по имени Людвиг мог говорит, то наверняка бы поведал много захватывающих историй о своих приключениях.
Если бы кот по имени Людвиг мог говорит, то наверняка бы поведал много захватывающих историй о своих приключениях.
Сеть приютов для бездомных животных Эстонии Varjupaikade MTÜ поделилась трогательной историей о коте-путешественнике Людвиге, который пропал три года назад, а потом чудом вернулся домой.
Людвиг появился в Вырумаа этой зимой. Худой, облезлый кот с грустными глазами бегал под окнами многоквартирного жилого дома. Одна пожилая жительница дома пожалела бедное животное и стала его подкармливать. Для нее он был простым дворовым бело-рыжим котом без имени. Но здоровье женщины пошатнулось, она попала в больницу и за котом уже некому было приглядывать. Женщина так беспокоилась за судьбу своего нового питомца, что попросила помощи у местного самоуправления, которое забрало кота в выруский приют для животных. Первое, что там сделали - проверили, чипирован ли он. И тут коту повезло! Специалисты обнаружили у него чип и прочитали всю необходимую информацию.
Согласно полученным данным, кота звали Людвиг. На тот момент ему было 13 лет и 7 месяцев. Сотрудники приюта сразу же позвонили по телефону человеку, который был указан хозяином кота. Однако он сообщил, что Людвиг жил у него лишь временно, а владельцем кота является абсолютно другой человек. Получив новый номер, сотрудники приюта связались и с ним.
Настоящий хозяин кота был очень удивлен, когда узнал, что в приюте его ждет Людвиг. По словам мужчины, он думал, что кот давно умер. Когда-то он привез из Германии двух котов. Один из них до сих пор живет дома, а вот Людвиг пропал три года назад. Мужчина искал кота несколько месяц, а потом смирился с мыслью, что с животным случилось что-то плохое.
Но Людвиг вернулся! Не прошло и получаса после телефонного разговора, как за Людвигом приехал его хозяин. Он радостно обнял кота и увез домой. Остается надеятся, что пожилой кот сможет по достоинству оценить тепло родного дома и не захочет больше испытывать судьбу. Сейчас же его по праву можно назвать котом-путешественником, которому повезло вернуться домой.
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