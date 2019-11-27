27.11.2019, 21:20
Невероятно! Eckerö Line распродает билеты на паромы между Таллинном и Хельсинки всего за 1 евро!
Во время акции "Черная пятница" компания Eckerö Line предлагает билеты по 1 евро на паромы между Таллинном и Хельсинки.
Во время акции "Черная пятница" компания Eckerö Line предлагает билеты по 1 евро на паромы между Таллинном и Хельсинки.
Путешествие по купленным билетам возможно в период с 28 ноября по 13 февраля.
Более подробно с предложением можно ознакомить ЗДЕСЬ.
* Количество билетов по скидкам ограничено!
Источник: Reisidiilid
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