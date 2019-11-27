27.11.2019, 21:20

Невероятно! Eckerö Line распродает билеты на паромы между Таллинном и Хельсинки всего за 1 евро!


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Eckerö Line'i laev Finlandia.
Eckerö Line'i laev Finlandia.Foto: Marko Mumm/Meediafoto, Eckerö Line

Во время акции "Черная пятница" компания Eckerö Line предлагает билеты по 1 евро на паромы между Таллинном и Хельсинки.

Путешествие по купленным билетам возможно в период с 28 ноября по 13 февраля.

https://www.reisidiilid.ee

Более подробно с предложением можно ознакомить ЗДЕСЬ.

* Количество билетов по скидкам ограничено!

Источник: Reisidiilid

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