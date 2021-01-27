НЕВЕРОЯТНО! Этим летом в Таллинне пройдет крупнейшая в мире парусная регата
Крупнейшая в мире парусная регата с остановкой в Таллинне будет посвящена борьбе за чистое море.
Крупнейшая в мире парусная регата с остановкой в Таллинне будет посвящена борьбе за чистое море.
В июле этого года в Таллинн прибудет крупнейшая в мире парусная регата, которая не только подарит жителям и гостям столицы незабываемое зрелище, но и обратит внимание на проблему загрязнения Балтийского моря. А сегодня The Tall Ships Races Tallinn 2021 и кампания “Всемирный день чистоты” запустили совместный проект, призванный привлечь внимание к опасности, которую для Балтийского моря представляют окурки. В рамках проекта в Таллинне появится первая партия урн для окурков. Талисманом компании является тюлень по имени Видрик, который и в дальнейшем будет участвовать в мероприятиях, связанных с морской средой города Таллинна.
The Tall Ships Races Tallinn 2021 — это масштабное событие, направленное не только на проведение зрелищной регаты и подготовку юных яхтсменов, но и на привлечение внимания к проблемам морской среды и необходимости еe защиты и поддержки. По словам Катрин Реммелькоор, менеджера проекта по вопросам маркетинга и коммуникации, в последнее десятилетие море и морская среда являлись приоритетом для Таллинна как для морского города, что также поддерживает его имидж “зеленой столицы”. “Уже много лет и в Эстонии, и во всем мире Всемирный день чистоты привлекает внимание к проблеме мелкого мусора, попадающего в море. В этом году на международной конференции по вопросам Всемирного дня чистоты этой проблеме будет посвящен целый тематический блок. Так что мы решили внести свой вклад в кампанию популяризации данной проблемы и не просто говорить об опасности окурков для Балтийского моря, но и предпринять конкретные шаги”, — подтвердила Реммелькоор. Для этого в сотрудничестве с Таллиннским коммунальным департаментом и программой “Всемирный день чистоты” в столичном районе Пыхья-Таллинн на променаде Культурный километр будет установлено 50 урн для окурков. Новые урны нужны для повышения осведомленности населения об опасности окурков. Хочется надеяться, что они будут способствовать тому, что число окурков, попадающих в море, значительно сократится.
Руководитель кампании “Всемирный день чистоты” в Эстонии Март Нормет напоминает, что сигаретные окурки представляют собой один из самых токсичных видов мусора во всем мире, но об этом очень мало говорится. Также этот тип отходов лидирует в соответствующей статистике по Балтийскому морю и составляют 67% от берегового мусора в целом. “Один окурок может отравить до 1000 литров воды и разлагаться в море до 15 лет”, — рассказал Нормет о влиянии окурков на морскую среду. “Считается, что сигаретные окурки являются биоразлагаемыми отходами, но на самом деле фильтр сделан из пластика и содержит токсины, которые, попадая в море, загрязняют морскую флору и фауну и посредством пищевой цепочки попадают к нам на стол”, — разъяснил Нормет всю необходимость данных мероприятий.
Патроном совместного проекта является тюлень по имени Видрик. Будучи представителем постепенно сокращающейся популяции здешнего региона, он весьма выразительно символизирует непростую ситуацию с экологией Балтийского моря. “Нельзя не заметить, что Видрик очень похож на олимпийский символ — тюлененка Вигри. Однако талисманом нашего проекта является именно Видрик — брат Вигри. Видрик изображен на всех официальных сувенирах регаты The Tall Ships Races Tallinn 2021, и его задача — постоянно напоминать всем участникам и гостям регаты, что только мы сами можем повлиять на окружающую среду, прежде всего изменив свое поведение”, — добавила Реммелькоор. В дальнейшем Видрик станет символом, представляющим все проекты, связанные с таллиннской морской средой: как Старый Тоомас защищает Старый город, так и Видрик будет заботиться о Балтийском море. “В этом году основное внимание приходится на окурки и установку специальных урн, в следующем годы мы планируем заняться другими соответствующими проектами”, — пояснила Реммелькоор. Первые 50 специальных урн для окурков и мелкого мусора будут установлены вдоль береговой линии уже в апреле этого года. Внести свой вклад в закупку урн смогут все желающие, приобретая сувениры регаты The Tall Ships Races Tallinn 2021. На проект по профилактике загрязнения морской среды сигаретными окурками будет направлено по 1 евро с каждого проданного сувенира. Среди сувениров будут представлены бутылки для воды, морские походные рюкзаки, футболки, свитшоты, пляжные полотенца, кружки, а также блокноты, шариковые ручки, значки и т.п. Сувениры можно будет приобрести в интернет-магазине The Tall Ships Races Tallinn 2021 на сайте tallshipstallinn.ee, а также в магазинах Sokisahtel по всей Эстонии.
Учебная регата The Tall Ships Races 2021 пройдет с 27 июня по 3 августа в Балтийском море с остановками в портовых городах Клайпеда — Турку — Таллинн — Мариехамн — Щецин. В Таллине регата будет гостить в период с 15 по 18 июля. Цель учебной регаты — приобщение и обучение молодежи парусному спорту, а также привлечение внимания к текущему состоянию морской среды и необходимости бережно относиться к природе. Первая регата из серии The Tall Ships Races прошла в 1956 году по маршруту Торки (Великобритания) — Лиссабон (Португалия). В мероприятии приняло участие 20 крупных парусников.
* Люди не осознают отрицательного влияния окурков на природу и Балтийское море и считают, что они являются биоразгалаемыми отходами. На самом деле фильтр окурка сделан из пластика и содержит токсины.
* В море окурок разлагается на еще более мелкий пластик и таким образом посредством пищевой цепочки попадает обратно к нам на стол.
* В рамках кампании “Всемирный день чистоты” в Эстонии 19 сентября 2020 года всего за один день было собрано 1,6 миллионов окурков.
* Место окурка — в мусорном ящике.
* Для постепенного решения проблемы необходимо создать людям удобные условия: например, установить специальные урны и популяризовать т. н. “карманчики” для окурков, которые можно носить с собой.
* Поскольку Балтийское море является одним из наиболее загрязненных мировых морей, Таллинн решил отнестись к этой задаче со всей серьезностью и в сотрудничестве с кампанией “Всемирный день чистоты” запустил информационный проект для решения проблемы с окурками в Балтийском море.
По случаю парусной регаты:
- Тюлень Видрик отправится спасать Балтийское море.
- В апреле 2021 года на променаде Культурный километр в Таллинне будет установлена первая партия урн для окурков.
- Среди всего обилия мелкого мусора чаще всего в море обнаруживаются окурки. При этом нам неизвестно их реальное окончательное воздействие на окружающую среду.
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