Невероятно, но факт. Эстония восстанавливает чартерные рейсы в Египет и на Тенерифе

Планируемые даты полетов

* Из Таллинна в Шарм-эль-Шейх: по субботам 13.02 — 24.04.2021

* Из Таллинна в Хургаду: по четвергам 18.02 — 29.04.2021 и второй полет по субботам 13.03 — 24.04.2021

* Из Таллинна на Тенерифе: по пятницам 19.02-23.04.2021

Как сообщают эстонские турфирмы, на все рейсы действует БЕСПЛАТНАЯ защита от COVID-19, что означает возможность аннулировать поездку бесплатно, если тест на коронавирус оказался положительным (справка должна быть предоставлена туроператору не позднее, чем за 24 часа до вылета). Бесплатная аннуляция возможна в том случае, если предоплата будет использована для будущих рейсов.

ВНИМАНИЕ! Все туристы должны предъявить справку о негативном результате теста на коронавирус. Тест обязателен для взрослых и детей 6 лет и старше. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Без справки о негативном результате теста на английском языке туристам будет отказано в регистрации на рейс. Тест можно сделать, например, в медицинских центрах SYNLAB, CONFIDO или MEDICUM, тест платный (ориентировочная цена 60 евро, справку на английском языке можно загрузить бесплатно в приложении testi.me).