Невероятно, но факт: некоторые старые колхозные здания Эстонии представляют не меньшую ценность, чем Старый Таллинн

По мнению многих исследователей, Ауло Падар — один из самых ярких дизайнеров Эстонии. Он прекрасно использовал ограниченные в то время возможности.

“В сотрудничестве с архитектором он заставлял интерьер зданий гармонировать с экстерьером, даже когда форма мебели не соответствовала геометрической логике самого здания”, — говорит докторант Эстонской академии художеств Силле Пихлак. “Его принцип заключался в том, что все комнаты, используемые людьми, должны иметь естественное освещение. Отсюда желание Падара строить окна или полупрозрачные купола везде, где это возможно. Я называю его Рембрандтом современности”, — добавляет она.

Пик творчества Ауло Падара пришелся на расцвет колхозов и совхозов, когда все неформально соревновались друг с другом в строительстве более крупного и необычного центрального здания.