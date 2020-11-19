Невероятно, но факт: некоторые старые колхозные здания Эстонии представляют не меньшую ценность, чем Старый Таллинн

По ее словам, в этом плане одними из уникальных объектов являются колхозные центры. Их особенность связана со сложной архитектурой и неповторимым интерьером. Если бы не это, их, наверное, давно бы снесли и построили что-то новое, более подходящее под современные стандарты.
Многие здания, где оформлением интерьеров занимался Ауло Падар, до сих пор находятся в частных руках. Некоторые из них используются и поэтому находятся в нормальном состоянии, некоторые пустуют, а некоторые ждут сноса.
В сотрудничестве с архитектором Тоомасом Рейном было создано главное здание бывшего колхоза Линда в Кобела (1971–1973) и главное здание Рапла KEK в Рапла (1973–1977). Падар также был одним из авторов Парусного центра “Пирита” (1975–1980), построенного для Московских Олимпийских игр. Его работы также включают дизайн интерьера валютного магазина “Турист” (1981–1982) и ныне разрушенного Дома политического просвещения, позже центра “Сакала” (1982–1986). Таким образом, за свою карьеру Падар имел возможность заниматься рядом зданий, принадлежащих к золотому фонду архитектуры Эстонии. Будучи самобытным автором, он создавал в них интерьеры, ценные как в целом, так и на уровне отдельных предметов. Проекты Падара широко отражают феномен архитектуры и пространственного творчества советского периода.
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