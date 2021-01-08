НЕВЕРОЯТНО! В церкви Нигулисте построят лифт и смотровую площадку

Идея открыть башню церкви Нигулисте для публики, создать в ней экспозиционную площадь, построить смотровую площадку и лифт появилась еще в 1970-е годы. "Тогда идею не воплотили в жизнь по разным причинам, но в ходе реставрации была создана шахта лифта", – сообщил директор музея Нигулисте Тармо Саарет.

До прошлого года рассматривалась возможность строительства лифта, на котором можно было бы подниматься с первого полуэтажа до смотровой площадки. Новый проект предусматривает строительство лифта с первого этажа, чтобы им могли пользоваться и люди с ограниченными возможностями.