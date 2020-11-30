30.11.2020, 11:44

НЕВЕРОЯТНО! В Таллинне открыли первый в Эстонии банный комплекс под открытым небом


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НЕВЕРОЯТНО! В Таллинне открыли первый в Эстонии банный комплекс под открытым небом
Popup Hot

Popup Hot — это уникальный банный двор в Таллинне, в яхтенном порту Haven Kakumäe.

Созданная в Эстонии зеркальная сауна “Yrre” и 4 горячих бочки с дровяным подогревом расположены прямо на берегу моря и буквально под открытым небом. 3 бочки наполнены горячей морской водой и 1 холодной — для самых смелых! Самые храбрые могут окунуться и прямо в море. Или испытать себя в уникальном сеансе Popup Hot, где нужно пройти через 8 этапов горячей бани и под конец искупаться в прохладном море. А после можно погреться у костра и обменяться впечатлениями.

В данный момент в целях соблюдения безопасной дистанции максимальное количество участников мероприятия Popup Hot — до 10 человек. Гостей принимают с пятницы по воскресенье по предварительному бронированию и в соответствии со временем начала сеансов Popup Hot:

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Пятница и суббота: 16:00 — 18:00 / 18:00 — 20:00 / 20:00 — 22:00

Воскресенье: 14:00 — 16:00 / 16:00 — 18:00 / 18:00 — 20:00

Стоимость билетов: 20 EUR на человека, дети до 14 лет: 10 EUR.

В цену входит аренда полотенца. На месте можно арендовать халат. Рекомендуется взять с собой шлепанцы, а в особенно холодные месяцы — шапку для пребывания в горячей ванне, потому что голова-то остается на холоде!

Для остающихся в Popup Living Kakumäe на ночлег цена 15 EUR, детям 7,50 EUR

Информация и бронирование ЗДЕСЬ. Тел. +372 5816 2020

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