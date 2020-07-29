29.07.2020, 12:05

НЕВЕРОЯТНО! В Тампере готовятся поднять и перенести на новое место каменное здание весом 2000 тонн

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративноеPhoto by K8 on Unsplash

Спор из-за места, на котором стояло историческое здание железнодорожной станции постройки начала XX века, продолжался много лет. Но строителям новой транспортной развязки и любителям старины удалось найти компромисс, пишет YLE.

Всего пару дней назад во дворе старой грузовой станции Тампере можно было увидеть огромное количество домкратов и инструментов, предназначенных для выполнения масштабных операций по перемещению зданий. Появились они здесь неслучайно, так как финские строители собираются совершить настоящее инженерное чудо — сохранить ценное историческое здание, перенеся его на 28 метров в сторону.

По словам руководителя проекта Микко Хейяна, самые трудные моменты уже позади. “Было очень сложно на этапе планирования и подготовки к переносу. Надо было все точно рассчитать и продумать весь процесс до мельчайших деталей. Сейчас мы уже установили опоры и балки, поэтому со стороны может показаться, что здание зависло в воздухе. Оно действительно уже не стоит на историческом фундаменте, а держится на временных опорах”, — сказал он.

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Подъем здания — первый этап. Фундамент на новом месте уже готов. Микко Хейян говорит, что в ближайшие дни пройдут последние приготовления к переносу здания на новое место. Точная дата пока не известна, но, по словам руководителя проекта, сама операция занимает от трех до десяти часов.

Спор из-за места, на котором стоит историческое здание торговой станции, продолжался много лет. За сохранность каменной постройки 1907 года выступали историки, архитекторы и многие жители Тампере. Но проблема заключалась в том, что здание мешало прокладке новой дороги, запланированной в проекте городского благоустройства. К счастью, двум сторонам удалось договориться. Остается только надеяться, что таллиннские власти последуют примеру наших северных соседей в решении судьбы многих исторических зданий эстонской столицы — как деревянных, так и каменных.

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