НЕВЕРОЯТНО! В Тампере готовятся поднять и перенести на новое место каменное здание весом 2000 тонны

Всего пару дней назад во дворе старой грузовой станции Тампере можно было увидеть огромное количество домкратов и инструментов, предназначенных для выполнения масштабных операций по перемещению зданий. Появились они здесь неслучайно, так как финские строители собираются совершить настоящее инженерное чудо — сохранить ценное историческое здание, перенеся его на 28 метров в сторону.
По словам руководителя проекта Микко Хейяна, самые трудные моменты уже позади. “Было очень сложно на этапе планирования и подготовки к переносу. Надо было все точно рассчитать и продумать весь процесс до мельчайших деталей. Сейчас мы уже установили опоры и балки, поэтому со стороны может показаться, что здание зависло в воздухе. Оно действительно уже не стоит на историческом фундаменте, а держится на временных опорах”, — сказал он.
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