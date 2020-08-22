НЕВЕРОЯТНО! Власти Милана завлекают туристов бесплатным проживанием в гостиницах

Миланское туристическое агентство YesMilano на своем сайте в интернете запустило рекламную акцию Fly to Milano, по которой каждый, кто забронирует гостиницу как минимум на три дня (две ночи), получит бесплатное проживание еще на одну ночь.

Кампания продлится до 31 января 2021, правда, она не действует на период 20.09 - 28.09.2020. К сожалению, список участвующих в акции гостиниц еще не составлен (на данный момент на сайте написано, что список отелей появится в ближайшее время), поэтому при бронировании надо уточнять, действует ли в выбранной вами гостинице эта акция или нет.

Для того, чтобы получить бесплатное проживание, надо отправить в отель копию своего авиабилета и забронировать номер на 2 ночи. Дата прибытия должна совпадать с датой бронирования первой ночи.

Более подробно с деталями кампании можно познакомиться ЗДЕСЬ.