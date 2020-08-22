22.08.2020, 12:00

НЕВЕРОЯТНО! Власти Милана завлекают туристов бесплатным проживанием в гостиницах


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НЕВЕРОЯТНО! Власти Милана завлекают туристов бесплатным проживанием в гостиницах
Scanpix, Pacific Press/SIPA

Власти Милана хотят завлечь туристов, предлагая бесплатное проживание в отеле. Если вы предъявите билет на самолет в аэропорт Милан-Мальпенса или Милан-Линате и забронируете отель как минимум на две ночи, то третью ночь вы получите абсолютно бесплатно.

Миланское туристическое агентство YesMilano на своем сайте в интернете запустило рекламную акцию Fly to Milano, по которой каждый, кто забронирует гостиницу как минимум на три дня (две ночи), получит бесплатное проживание еще на одну ночь.

Кампания продлится до 31 января 2021, правда, она не действует на период 20.09 - 28.09.2020. К сожалению, список участвующих в акции гостиниц еще не составлен (на данный момент на сайте написано, что список отелей появится в ближайшее время), поэтому при бронировании надо уточнять, действует ли в выбранной вами гостинице эта акция или нет.

Для того, чтобы получить бесплатное проживание, надо отправить в отель копию своего авиабилета и забронировать номер на 2 ночи. Дата прибытия должна совпадать с датой бронирования первой ночи.

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Более подробно с деталями кампании можно познакомиться ЗДЕСЬ.

Прямые рейсы из Таллинна в Милан предлагает авиакомпания Wizz Air. Стоимость билетов начинается от 27 евро. На данный момент Италия входит в число стран, по возвращении из которых не надо соблюдать самоизоляцию. Однако стоит учитывать, что ситуация меняется очень стремительно, поэтому все может поменяться в любую минуту.

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