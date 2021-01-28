Невероятное путешествие в эпоху коронавируса: как за восемь дней получить штрафов на 2500 евро

Но приключения на этом не закончились. Наш изначальный план попасть в Грецию через Албанию провалился из-за отсутствия теста на коронавирус. Поэтому нам только и оставалось, что ехать через Болгарию. Что мы и сделали.
К счастью, в Болгарию мы приехали без происшествий. Там мы быстро нашли контору, где делают тесты на коронавирус, чтобы дальше ехать уже со спокойной душой.
Попасть в Грецию оказалось намного проще, чем ожидалось. На границе надо было сдать еще один быстрый тест на COVID-19, и всё — добро пожаловать! Быстро пройдя таможенный контроль, мы направились в сторону полуострова Пелопоннес, где планировали провести обязательный для всех приезжих карантин.
Ехали туда по платным автобанам. Почти на всех пунктах оплаты стояли сотрудники полиции, которые проверяли документы каждого из пассажиров, чтобы убедиться в необходимости данной поездки. Дело в том, что на тот момент в Греции было разрешено перемещаться между городами только в экстренных случаях. Для нас было весьма необычно, что приходится останавливаться через каждые четверть часа и оправдываться перед кем-то, почему мы находимся на трассе и для чего едем на Пелопоннес. Когда нас остановили в шестой раз, полицейский сказал, что мы совершили как минимум три нарушения, на основании чего он может выписать нам штраф в размере 3x300 евро. В числе озвученных им нарушений значилась, например, необоснованность нашей поездки. Полицейский добавил, что нам несказанно повезло встретить именно его — доброго человека, поэтому он даст нам штраф только за одно нарушение. По его словам, это правонарушение состояло в том, что мы с Йосепом, не состоя в официальном браке и, следовательно, не являясь ближайшими родственниками, не носим медицинскую маску, сидя в машине рядом друг с другом. В тот момент, когда нам оформляли за это штраф, мимо проехал автомобиль с двумя мужчинами, у которых тоже не было масок на лице. Не думаю, что они были женаты, но, как вы понимаете, их никто не остановил для проверки.
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