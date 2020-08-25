Невероятные кадры: эстонец провел целую ночь на краю Таллиннской телебашни

“Это очень необычный опыт — ночевать на краю Таллиннской телебашни на высоте 165 метров”, — поделился Мадис своими впечатлениями в социальных сетях.

Пукконен признается, что заснуть ему так и не удалось, так как все время ушло на съемку фильма, который можно будет когда-нибудь увидеть по телевизору или на Youtube канале. “В любом случае, сна почему-то не было”, — добавил он.