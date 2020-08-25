Невероятные кадры: эстонец провел целую ночь на краю Таллиннской телебашни
Каждый из нас когда-то наверняка в мечтах представлял, каким должен быть идеальный отпуск. Шикарная гостиница, пляж с бархатным песком, теплое море, горы и диковинная природа. Вариантов может быть много. А вот Мадис Пукконен давно мечтал провести ночь на Таллиннской телебашне. И ему это удалось.
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