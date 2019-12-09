Невероятный аттракцион: начиная со вторника на Таллиннской телебашне можно будет полетать!

“Виртуальная реальность представляет новую и хорошую возможность также тем, кто боится высоты и не осмеливается выйти на реальный карниз, а также тем, кто желает испытать экстремальные ощущения зимой, когда наш аттракцион “Прогулка по краю” временно на зимний период закрыт”, — сказал директор телебашни Юри Крийземанн.

Новый аттракцион подготовлен лучшими разработчиками виртуальной реальности (ВР) в Эстонии; реализовала аттракцион фирма Maru VR, разработавшая более 20 решений виртуальной реальности, например, интерактивный тур по Старому Таллинну, познавательные презентации профессий для молодежи, а также различные маркетинговые и торговые решения для выставок-ярмарок.

Аттракцион ВР Таллиннской телебашни является уникальным в мире и был разработан специально для телебашни. “Этот аттракцион виртуальной реальности является, безусловно, одним из самых объемных и технически продвинутых из когда-либо реализованных в Эстонии. Аттракцион ВР Таллиннской телебашни не только щекочет нервы; он также дает возможность полетать вокруг башни на высоте птичьего полета так, как это никогда ранее не было возможно для посетителей”, — сказала исполнительный директор Maru VR Лилит Пальмар. Режиссер ВР Рейн Зобель добавил, что “для достоверности аттракциона мы подготовили очень детальную 3D-модель Таллиннской телебашни. Но также и остальная часть виртуальной реальности и передвижение по ней столь убедительны, что переход на летающую платформу НЛО требует настоящего преодоления себя”.